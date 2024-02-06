Росгвардию в Челябинской области возглавил бывший ракетчик Олег Охрименко

Новому начальнику южноуральских росгвардейцев 54 года. Он уроженец Волгограда, учился в Краснодарском высшем командно-инженерном училище ракетных войск, а позже — в Московском финансово-юридическом университете. Олег Охрименко начал службу в ракетных войсках стратегического назначения. Затем работал во вневедомственной охране, возглавлял управление вневедомственной охраны Росгвардии Волгоградской области.