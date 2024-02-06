Доверенные лица Владимира Путина провели встречу с жителями Хабаровска

Например, доверенной лицо кандидата Владимира Путина, ректор ТОГУ Юрий Марфин рассказал, что сейчас активно обсуждается вопросы развития образования. И касается это не только высшего и среднего образование, но и школьников. Также необходимо заботиться о тех людях, которые работают с детьми, об педагогах и наставниках. Если говорить о зарплатах, то исходя из указа от 2012 года, заработок учителей не должен быть ниже среднего по экономике в регионе.