Доверенные лица Владимира Путина провели встречу с жителями Хабаровска

В Москве, еще 31 января, кандидат в президенты Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами со всей страны. В их числе были трое представителей от Хабаровского края.
В ходе встречи Владимир Владимирович отметил, что сейчас очень важно живое общение, ведь только так можно понять пожелания и наказы людей. Доверенные лица кандидата после встречи в Москве, сразу встретились с жителями своих регионов. Мероприятие прошло в том числе и в Хабаровске.
Например, доверенной лицо кандидата Владимира Путина, ректор ТОГУ Юрий Марфин рассказал, что сейчас активно обсуждается вопросы развития образования. И касается это не только высшего и среднего образование, но и школьников. Также необходимо заботиться о тех людях, которые работают с детьми, об педагогах и наставниках. Если говорить о зарплатах, то исходя из указа от 2012 года, заработок учителей не должен быть ниже среднего по экономике в регионе.
«На встрече Владимир Владимирович Путин попросил доверенных лиц сформулировать, что они считают важным в его работе на дальнейшую перспективу. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно наладить обратную связь с избирателями, поэтому и у нас, в Хабаровском крае мы планируем уделять этому самое пристальное внимание. Передать свои наказы и предложения жители региона смогут через региональный избирательный штаб Владимира Путина и его общественную приемную. Сбор будет осуществляться постоянно, вплоть до выборов», — прокомментировала Алена Чаплыгина, доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.
Некоторые горожане уже успели отправить свои предложения в адрес доверенных лиц кандидата. Касались они мер поддержки, развития Дальнего Востока, доступности жилья и участников СВО.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас в качестве кандидатов Центральной избирательной комиссией зарегистрированы Владислав Даванков ("Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение). Решение о регистрации или об отказе в регистрации другим кандидатам ЦИК примет до конца недели.