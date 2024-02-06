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Губернатор Петербурга рассказал о ходе строительства Южной широтной магистрали

В Петербурге продолжается строительство Южной широтной магистрали. Инфраструктура создается для научно-образовательного центра ведущих университетов.
Источник: РИА "Новости"

Стало известно, на каком этапе находится реализация проекта. Об этом сообщили на телеканале «Санкт-Петербург» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

На данный момент забиты первые сваи будущего путепровода через железную дорогу Витебского направления. Речь идет об участке между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Планируется построить три путепровода.

Также градоначальник назвал причину строительства Южной широтной магистрали. Дорога позволит снизить нагрузку на улицы Пушкина и Павловска. Будет снижена нагрузка на железнодорожный переезд у станции «Царское Село».

Южная широтная магистраль будет протягиваться от Сарицкой улицы до шоссе Подбельского и Сетевой улицы. Её общая протяженность составит 7 км.

Ранее Piter.tv сообщил, что модернизация электроподстанции пройдёт в Ломоносове.

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