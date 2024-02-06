Власти свердловского Первоуральска отправили в отставку ответственного за коммунальный коллапс

Напомним, жители Первоуральска регулярно жалуются на проблемы с водой. Ее либо нет из-за коммунальных аварий, либо из кранов в квартирах идет грязная вода. Из-за чего этой осенью СКР возбудил в отношении городских властей уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность в особо крупном размере». Прокуратура объявила предостережение главе города о недопустимости нарушений. В отношении «Водоканала» возбудили административное дело по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП РФ), предприятию назначили штраф. А в Первоуральском городском суде сегодня начали рассматривать иски жителей к ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям из-за проблем с водой летом 2023 года. Роспотребнадзор в поддержку заявлений предоставил 14 заключений о неудовлетворительном качестве самой воды.