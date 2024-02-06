Собрание неравнодушных: о чем Екатерина Мизулина рассказывает студентам УрФУ

— Мы все живем в ситуации информационной войны. Часто слышим из СМИ от нашего президента, от министра иностранных дел. Но многие не понимают до конца, что такое информационная война. Как она касается каждого. Она состоит из большого количества элементов. Мы не анализируем эти элементы, не видим последовательность всего происходящего. Как практики мы давно поняли, что идет серьезная подготовка к той ситуации, в которой мы сейчас живем. Она 5−6 лет назад началась. Это была серьезная работа со стороны Запада. Те действия, которые они сейчас совершают, невозможно было бы сделать и без железа и без совка, которые сейчас используются, — говорит Екатерина Мизулина.