Собрание неравнодушных: о чем Екатерина Мизулина рассказывает студентам УрФУ

Уже три дня в Екатеринбурге находится директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В воскресенье, 4 февраля, она посетила концерт SHAMAN в МТС Live Холл. А в понедельник она встретилась с учениками школы № 1 и поучаствовала в закрашивании граффити с рекламой наркомагазинов на одной из центральных улиц города.
Во вторник, 6 февраля, Екатерина Мизулина проводит встречу со студентами Уральского федерального университета.
СОБРАНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ.
— У вас очень современный динамично развивающийся город. Я этому очень рада. Немного скажу от себя, затем передам вам слово. Никаких закрытых табуированных тем нет. Спрашивайте все, что вас волнует, — сказала в начале встречи Екатерина Мизулина.
Гостья спросила студентов, по своей воле они находятся в зале, или их согнали сюда.
— По своей, — закричали ребята под аплодисменты.
— Часто утки запускают такого рода, что сгоняют студентов на встречи. Но вы видите, сколько ребят стоит в зале, и мы расстраиваемся, когда вы все не помещаетесь в зале, многим приходится сидеть на полу на подоконниках. Это в каждом регионе происходит. Будем менять формат этих встреч проводить их на концертных площадках, — говорит Екатерина Мизулина, подчеркнув, что рада тому, что молодежь неравнодушна к тому, что происходит сегодня в России.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАСАЕТСЯ КАЖДОГО.
Следующая тема, которую подняла Мизулина в своей речи — это информационная война, в условиях которой нам сегодня приходится жить.
— Мы все живем в ситуации информационной войны. Часто слышим из СМИ от нашего президента, от министра иностранных дел. Но многие не понимают до конца, что такое информационная война. Как она касается каждого. Она состоит из большого количества элементов. Мы не анализируем эти элементы, не видим последовательность всего происходящего. Как практики мы давно поняли, что идет серьезная подготовка к той ситуации, в которой мы сейчас живем. Она 5−6 лет назад началась. Это была серьезная работа со стороны Запада. Те действия, которые они сейчас совершают, невозможно было бы сделать и без железа и без совка, которые сейчас используются, — говорит Екатерина Мизулина.
ГОСУСЛУГИ ВЗЛОМАТЬ НЕ УДАЛОСЬ.
По словам члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, тысячи it-специалистов, психологов, режиссеров придумывают контент в рамках этой информационной войны.
— Мы видим и мошеннические ссылки в онлайн играх, мы видим рассылку, получаем в мессенджерах. Бабушки и дедушки сталкиваются с этим. Многие не задумываются, что те средства, которые у нас воруют во многом идут на поддержку вооруженных сил Украины, — говорит Екатерина Мизулина. — Многие не понимают, как мошенники к нам с вами приходят. А приходят они, потому что очень хорошо о нас с вами все знают из взломанных баз. Они взломаны не только с момента начала СВО, но и до этого.
Мизулина подтверждает, что многие данные были в открытом доступе потому что Россия жила в формате открытого государства, когда правительство обязывало многие органы власти госкорпорации открыто публиковать в том числе критическую информацию.
— Многие столкнулись с тем, что их данные попали в открытый доступ. Это все из Деливери клаб и прочее вышло. Единственное Госуслуги не удалось взломать.
К ДЕТЯМ ПРИХОДЯТ ДЯДИ-ПЕДОФИЛЫ.
— Многие сталкиваются с разными угрозами. К детям приходят нехорошие дяди педофилы. Многие из ваших сверстников попадают в нехорошую ситуацию, когда их данными подписывают ситуации лжеминирования или угроз школам или другим образовательным учреждениям. Этим активно пользуются злоумышленники. Ложные сообщения о теракте приходят к вашим сверстникам, — рассказывает Екатерина Мизулина. — Ситуацию с лжеминированием многие из вас сталкивались — ТЦ, поликлиники, детские учреждения. Постоянно видим появления страшных каналов, где сообщается об угрозах нападения на школу. Это тоже один из элементов на устрашение наших людей, на попытку порушить происходящие мирные процессы, парализовать работу правоохранительных органов и различных учреждений.
КОНТЕНТ ДЕЛЯЕТ МОЛОДЕЖЬ ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ.
Екатерина Мизулина во время встречи затронула вопрос о деятельности провокаторов, которые ведут работу с территории Украины. Они просматривают контент, который выкладывает российская молодежь, и шантажируют пользователей.
— Многие из вас являются авторами контента и каждый день видео фото кружки в телеграмме публикуют и часто не задумываются о том контенте, который распространяют. Многие оказываются в ситуации шантажа, эти видео попадают в руки провокаторов, попадают не на территории нашей страны. А дальше угрозы поступают, заставляют совершать определенные действия, в первую очередь диверсии на ЖД, поджоги военкоматов.
По словам Мизулиной, более 300 уголовных дел по прошлому году в отношении ребят 15−20 лет, которые совершают эти действия под давлением или за деньги, потом оказываются за решеткой на долгие годы — от 15 лет лишения свободы.
— Провокаторы, которые это делают, находятся вне зоны доступа. А ребята ломают себе жизни. Призываю вас быть аккуратнее с контентом, который публикуете. От этого зависит ваше будущее, работа, карьера, отношения с людьми с обществом, — рассказывает спикер. — Сегодня, публикуя то или иное видео думаете, что это может быть смешным, но пройдет 2−3 года и будете относиться к ситуации иначе. Думайте о последствиях.