Представители Гагаузии — на пикете у КС: наша последняя надежда на справедливое правосудие

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Представители Гагаузской автономии провели у здания Конституционного суда Молдовы пикет против изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих возврат НДС из бюджета Гагаузии.
В мероприятии приняла участие и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
«Власти Гагаузии обратились в Конституционный суд, потому что это наша последняя надежда на справедливое правосудие. Мы ожидаем, что сегодня судьи КС услышат наши доводы и вернут жителям автономии доверие к центральным властям».
Советник башкана Михаил Влах потребовал «полного прекращения дискриминации Гагаузии и гагаузского народа».
«Мы пришли не давить на суд, мы пришли попросить, а Конституционный суд, который является, мне кажется, главным модератором между Гагаузией и Кишиневом, как будет решена судьба гагаузского народа. Как подчеркнула башкан, мы — часть молдавского народа. Гагаузская автономия с особым статусом и особым уровнем, который был принят в процессе споров еще в 1994 году и мы решили жить в одном доме. Почему сегодня надо делить людей? Мы требуем полного прекращения дискриминации в сторону Гагаузии и гагаузского народа», — заявил Влах.
В середине октября прошлого года депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) опротестовали в Конституционном суде закон, по которому Гагаузию обязали возмещать налог на добавленную стоимость и акцизы предпринимателям автономии из регионального бюджета. Ранее аналогичный запрос в КС направили представители Народного собрания Гагаузии, но запрос был отклонен.
Проект поправок в Налоговый кодекс, регулирующих механизм возврата налогов и сборов действующих в Гагаузии предприятий, был принят во втором чтении на заседании парламента 5 октября 2023 года.
Инициативу выдвинули депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Согласно предлагаемому механизму, суммы, не подлежащие возврату, будут компенсированы целевыми трансфертами из государственного бюджета в следующем финансовом году.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, «анализ ситуации показал, что суммы НДС, возвращаемые из госбюджета, постоянно увеличиваются, и только за последние 5 лет госбюджет возместил АТО Гагаузия более 640 миллионов леев в виде суммы НДС».
Проект во втором, окончательном чтении поддержали 54 депутата от правящей партии PAS.
Депутаты Народного собрания Гагаузии заявили, что в результате внедрения закона Бюджет автономии потеряет более 100 миллионов леев, будет поставлено под угрозу большинство социальных программ, которые сегодня действуют в автономии.