Представители Гагаузии — на пикете у КС: наша последняя надежда на справедливое правосудие

«Мы пришли не давить на суд, мы пришли попросить, а Конституционный суд, который является, мне кажется, главным модератором между Гагаузией и Кишиневом, как будет решена судьба гагаузского народа. Как подчеркнула башкан, мы — часть молдавского народа. Гагаузская автономия с особым статусом и особым уровнем, который был принят в процессе споров еще в 1994 году и мы решили жить в одном доме. Почему сегодня надо делить людей? Мы требуем полного прекращения дискриминации в сторону Гагаузии и гагаузского народа», — заявил Влах.