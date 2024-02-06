Выплаты из Нацфонда для пенсионеров предложили ввести в Казахстане

Пенсионная система в Казахстане состоит из нескольких частей: базовой, солидарной и выплат за счет пенсионных накоплений. В будущем солидарная часть исчезнет, ведь она полагается только гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. При этом на текущий момент она значительно больше базовой пенсии. В связи с этим государству нужно найти альтернативу солидарным выплатам, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию.