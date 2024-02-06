Глеб Никитин встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Москве с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом он сообщил в telegram-канале.
Глава региона рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение».
«Благодаря поддержке правительства России сейчас ведем масштабный капитальный ремонт Детской областной больницы. Уже открыли консультативно-диагностический центр. Следующим этапом планируем создать на территории больницы и кардиологического центра “Квартал здоровья”».
Планируется развивать территорию больницы имени Семашко. В проработке — проект «Город здоровья», который позволит объединить возможности больницы и областного онкодиспансера.
«Представили масштабные планы, включающие и строительство новых корпусов, и закупку нового оборудования, и обновление инфраструктуры», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в больнице № 40 Нижнего Новгорода отремонтировали 2-е хирургическое отделение.