Премьер-министром Казахстана стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов

Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах", — сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании мажилиса.