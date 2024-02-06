Премьер-министром Казахстана стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Новое правительство Казахстана возглавит экс-руководитель администрации президента Олжас Бектенов, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Сегодня правящая партия Amanat предложила его кандидатуру президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Глава государства обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.
"Правительство должно играть новую, важную роль оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги. Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому.
Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах", — сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании мажилиса.
Мажилисмены проголосовали за кандидатуру Бектенова. «За» проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.
После пленарного заседания президент подписал указ.
Олжас Бектенов был назначен руководителем Аппарата Президента 3 апреля 2023 года.
Биография Олжаса Бектенова
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в городе Алматы.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в управлении юстиции города Алматы.
С 2005 по 2006 годы занимал должность главного эксперта юридического отдела канцелярии премьер-министра.
В 2006—2009 годы работал в администрации президента.
В 2009 году стал заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции.
В 2012 назначен начальником департамента в центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015—2016 годы руководил аппаратом акима города Астаны, был заведующим секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан.
2016−2017 годы — занимал пост руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане.
В 2017—2018 годы — заместитель акима Акмолинской области.
С 1 июня 2018 года по июнь 2019 года занимал должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В июне 2019 года его назначили первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
25 февраля 2022 года стал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
А 3 апреля 2023 года стал руководителем Администрации президента Республики Казахстан.
Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.