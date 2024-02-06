Политолог о новом премьере: Свежий взгляд и многолетний опыт

По его словам, предложение партией Amanat кандидатуры руководителя Администрации президента РК Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является «довольно интересным».
«Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения», — написал Андрей Чеботарёв на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 6 февраля 2024 года.
Во-вторых, как считает политолог, «впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока».
«Правда, экс-премьеры Акежан Кажегельдин и Карим Масимов в свое время тоже успели поработать в спецслужбах. Но это было еще в СССР, а на госслужбу в суверенном Казахстане каждый из них пришел из сферы бизнеса. Олжас Бектенов же пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции».
В-третьих, как отметил эксперт, «уже только одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Агентства по противодействию коррупции свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства Касым-Жомарта Токаева».
«В-четвертых, с учетом своего бэкграунда Бектенов, в случае своего назначения премьер-министром, скорее всего, сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых “правил игры”. В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров».
Вместе с тем, по словам политолога, переход Олжаса Бектенова в правительство автоматически потребует его замену на нынешней позиции в АП.
«При этом не исключено, что в данном случае будет продолжена ставка на технократов, отличающихся лояльностью и исполнительностью, но не на политических тяжеловесов».Андрей Чеботарёв.
Правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.
6 февраля Ерлан Кошанов от имени партии Amanat предложил Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Позднее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с участием президента Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра страны. Затем глава государства подписал соответствующий указ.