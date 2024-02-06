В Крым пригласили американского журналиста Такера Карлсона

Как сообщает KP.RU, Карлсон находится в Москве уже несколько дней. Он прилетел из Стамбула 1 февраля. Журналист сходил в Большой театр на балет «Спартак», погулял по Москве, а также пообщался с российскими коллегами. Карлсон побывал на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Более того, появилась информация о том, что журналист примет участие в шоу Павла Воли.