В Крым пригласили американского журналиста Такера Карлсона

Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил в республику американского журналиста Такера Карлсона.
— Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми, — сказал парламентарий агентству РИА Новости.
Парламентарий заверил, что в республике нет никаких секретов от политиков и журналистов, желающих увидеть происходящее в регионе своими глазами и поделиться объективной информацией о жизни на полуострове. Руководитель комитета отметил, что за последние 10 лет Крым посетили иностранные политические деятели, а также представители СМИ. Они приезжали и из западных стран.
Как сообщает KP.RU, Карлсон находится в Москве уже несколько дней. Он прилетел из Стамбула 1 февраля. Журналист сходил в Большой театр на балет «Спартак», погулял по Москве, а также пообщался с российскими коллегами. Карлсон побывал на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Более того, появилась информация о том, что журналист примет участие в шоу Павла Воли.