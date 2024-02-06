Мизулина заставила извиниться студента УрФУ за слова о долге родине

Один из студентов заявил, что он ничего не занимал у родины, чтобы отдавать ей долг. На это Екатерина Мизулина посоветовала извиниться за оскорбление солдат, пока его не привлекли к ответственности. Студент извинился и сказал, что ему очень жаль, а он не имел намерений кого-то оскорблять.