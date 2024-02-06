Мизулина отказалась принимать букет от студента, опасаясь угрозы

Екатерина Мизулина не осталась без внимания студентов УрФУ. Один молодой человек позвал Главу Лиги безопасного интернета на свидание, но получил отказ. А другой решил подарить цветы на 14 февраля. От подарка Мизулина также отказалась.
— Про подарки объясню. Ребята посмотрят. После ситуации с Владленом Татарским, жуткого теракта, ни я, ни многие публичные люди не принимают предметы в руки. Это те ограничения, в которых мы вынуждены жить. Поэтому вы и столкнулись с мерами безопасности на входе. Важно быть бдительными, — отметила Екатерина Мизулина.
Подарок студента Глава Лиги безопасного интернета в руки брать не стала. Цветы унесли помощники.
Ранее Екатерина Мизулина рассказала студентам УрФУ об информационной войне в сторону России. По словам Главы Лиги безопасного интернета, она началась еще пять-шесть лет назад со стороны Запада.