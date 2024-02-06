Мизулина отказалась принимать букет от студента, опасаясь угрозы

— Про подарки объясню. Ребята посмотрят. После ситуации с Владленом Татарским, жуткого теракта, ни я, ни многие публичные люди не принимают предметы в руки. Это те ограничения, в которых мы вынуждены жить. Поэтому вы и столкнулись с мерами безопасности на входе. Важно быть бдительными, — отметила Екатерина Мизулина.