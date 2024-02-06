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Екатерина Мизулина обвинила мэрию Екатеринбурга в распространении фейков о VPN

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила представителей администрации Екатеринбурга в распространении дезинформации о блокировке VPN-сервисов, передает корреспондент ЕАН. На встрече со студентами Уральского федерального университета общественница заявила, что именно чиновник снимал видео, ставшее основанием для неверной интерпретации ее слов.

«Я была очень удивлена, что представителей СМИ не было на встрече [в школе № 1 на ВИЗе]. Видео по VPN снимал чиновник администрации города Екатеринбурга. Лучше бы он обращал внимание на вопросы, связанные с тараканами в школах, о которых говорили дети на этой встрече», — сказала Екатерина Мизулина.

Накануне telegram-канал «СВЕТ» распространил заявление Мизулиной о блокировке VPN в ближайшее время. Но впоследствии сама общественница уточнила, что ее слова были неверно интерпретированы в СМИ.

«Ничего нового я сегодня не сказала. Роскомнадзор их и так блокирует с 2020 года. Ограничить все прокси, анонимайзеры, VPN технически невозможно, это любой IT-специалист скажет», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

После того, как слова Мизулиной получили распространение на федеральном уровне, в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Напомним, общественница работает в Екатеринбурге с 4 февраля. В первый день визита она побывала на концерте своего товарища, певца Shaman в «Екатеринбург-Экспо». На следующий день Мизулина провела встречу с учениками школы № 1 на ВИЗе. Сегодня она проводит лекцию в УрФУ.

Интернет