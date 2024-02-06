Екатерина Мизулина обвинила мэрию Екатеринбурга в распространении фейков о VPN

После того, как слова Мизулиной получили распространение на федеральном уровне, в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Напомним, общественница работает в Екатеринбурге с 4 февраля. В первый день визита она побывала на концерте своего товарища, певца Shaman в «Екатеринбург-Экспо». На следующий день Мизулина провела встречу с учениками школы № 1 на ВИЗе. Сегодня она проводит лекцию в УрФУ.