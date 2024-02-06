Екатерина Мизулина обвинила мэрию Екатеринбурга в распространении фейков о VPN

«Я была очень удивлена, что представителей СМИ не было на встрече [в школе № 1 на ВИЗе]. Видео по VPN снимал чиновник администрации города Екатеринбурга. Лучше бы он обращал внимание на вопросы, связанные с тараканами в школах, о которых говорили дети на этой встрече», — сказала Екатерина Мизулина.
Накануне telegram-канал «СВЕТ» распространил заявление Мизулиной о блокировке VPN в ближайшее время. Но впоследствии сама общественница уточнила, что ее слова были неверно интерпретированы в СМИ.
«Ничего нового я сегодня не сказала. Роскомнадзор их и так блокирует с 2020 года. Ограничить все прокси, анонимайзеры, VPN технически невозможно, это любой IT-специалист скажет», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
После того, как слова Мизулиной получили распространение на федеральном уровне, в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Напомним, общественница работает в Екатеринбурге с 4 февраля. В первый день визита она побывала на концерте своего товарища, певца Shaman в «Екатеринбург-Экспо». На следующий день Мизулина провела встречу с учениками школы № 1 на ВИЗе. Сегодня она проводит лекцию в УрФУ.