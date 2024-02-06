Токаев рассказал, каким должно быть новое правительство

«Поэтому наряду с проведением радикальных политических реформ, мы должны принимать решительные шаги для того, чтобы осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов “Справедливого Казахстана”. Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете, государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию».