В каждом регионе Узбекистана планируют открыть хосписы

Отметим, что проблема хосписов в Узбекистане на сегодняшний день стоит остро. В республике нет ни одного хосписа для взрослых пациентов, хотя еще в 2014 году власти анонсировали создание сети государственных хосписов в рамках «Года внимания и заботы о старшем поколении», объявленного в стране в 2015 году. Позднее также появлялись заявления об очередном открытии хосписов для смертельно больных.