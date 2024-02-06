В каждом регионе Узбекистана планируют открыть хосписы

Для помощи пациентам, которые страдают гематологическим, онкологическим или клинико-иммунологическим заболеванием и облегчения их страданий до конца 2024 года планируется создать минимум по одному хоспису в областных центрах Узбекистана, а также Ташкенте и Нукусе.
Для воплощения этой инициатива в жизнь Общественный фонд поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе должен провести масштабную работу.
В частности, необходимо проработать вопросы финансирования и объявления грантов не только для запуска проектов региональных хосписов, но и для укрепления их материально-технической базы и оказания постоянного содействия их деятельности.
Для справки. Хоспис — это больница для людей, которых невозможно вылечить. Как правило, это преимущественно онкологические больные в терминальной (последней) стадии заболевания. В хосписах неизлечимым больным максимально облегчают страдания, которые причиняет им болезнь: подбирают обезболивание, снимают интоксикацию, тошноту и другие тяжелые симптомы.
Пребывание пациента в хосписе может не только облегчить страдания безнадежно больных людей, но при должном уходе и грамотном паллиативном сопровождении — продлить их жизнь.
Отметим, что проблема хосписов в Узбекистане на сегодняшний день стоит остро. В республике нет ни одного хосписа для взрослых пациентов, хотя еще в 2014 году власти анонсировали создание сети государственных хосписов в рамках «Года внимания и заботы о старшем поколении», объявленного в стране в 2015 году. Позднее также появлялись заявления об очередном открытии хосписов для смертельно больных.
И только летом 2022 года в стране появился первый детский хоспис Taskin в Зангиатинском районе Ташкентской области на базе специализированной больницы «Зангиата-2». Однако, по мнению экспертов, это учреждение не соответствует критериям хосписов.