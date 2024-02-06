Мэр Нижнего Тагила назвал избиение пятиклассницы «рядовым событием»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев негативно отозвался о развитии социальных сетей, назвав их «помойкой, которую свет не видовал». Политик уверен, что именно они помогли раздуть историю с избиением ученицы пятого класса мальчиками нерусской национальности. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».
Напомним, что два брата напали на свою 11-летнюю одноклассницу и жестко избили девочку-сироту, из-за чего она попала в больницу.
Мэр свердловского города уверен, что к такому пристальному вниманию к «детскому конфликту» приложили руку украинские боты, которые опубликовали под постами об избиении ребенка 290 комментариев.
«Рядовое событие. Мы в школе дрались каждый день. С фингалом приходили домой. Отец еще подзатыльников надает за то, что с фингалом пришел. Как ее раскрутили? Национальный вопрос».
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что избитую девочку выписали из больницы, а двух братьев могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, сотрудники МВД рассказали, что в избиении принимали участие порядка 12 детей.