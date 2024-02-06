В Гагаузии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Лидер ассоциации «Платформа Молдовы» и бывшая глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках.
«Госпожа Санду, я выступаю с призывом организовать референдум для определения воли народа по действительно актуальному и важному вопросу — нерушимости нейтрального статуса Молдавии и недопустимости участия нашей страны в военных блоках. Актуальность этой проблемы обусловлена рисками безопасности в регионе и попытками руководства Молдавии втянуть страну в геополитическую конфронтацию».
Она отметила, что проведение референдума предполагает серьезные бюджетные расходы, и деньги налогоплательщиков должны расходоваться на благо общества. Сама же Санду в конце декабря предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз.
«Я призываю вас принять во внимание высказанные нами аргументы и выступить с инициативой по организации референдума по следующему вопросу: “Вы за присоединение Молдавии к блокам/альянсам/коалициям/военно-политическим соглашениям относительно совместной обороны или наступательных операций?” с вариантами ответа “Да” и “Нет”, — пояснила свое предложение Влах.
В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию «Платформа Молдовы», которая должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС).
Санду в январе 2023 года интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию «Шор». Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.