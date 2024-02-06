Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана

Соответствующий указ Касым-Жомарта Токаева опубликован 6 февраля 2024 года на сайте Акорды.
«Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан», — говорится в документе.
Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.
В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция». В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.
Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК.
В 2000—2008 гг. — инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по Алматы.
В 2008—2009 гг. — начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.
В 2009—2012 гг. — заместитель начальника Налогового департамента по Алматы.
В 2012—2013 гг. — начальник управления Налогового комитета МФ РК.
В 2013—2014 гг. — директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.
В 2014 г. — главный консультант Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.
В 2014—2017 гг. — руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.
В 2017—2019 гг. — директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В 2019—2020 гг. — вице-министр национальной экономики РК.
В 2020—2023 гг. — заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.
С марта 2023 года — депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член Фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента РК.