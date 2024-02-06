Мишель предположил, что у ВСУ останутся лишь водяные пистолеты без помощи ЕС

Когда ряд депутатов Европарламента предложили прекратить поставки вооружений Киеву, Мишель возразил, следует из трансляции на сайте ЕП.
Ранее, 5 февраля, ЕС и Международная финансовая кооперация (МФК) подписали документ об инвестициях для реконструкции Украины на €500 млн. В рамках соглашения ЕС предоставит члену группы Всемирного банка в лице МФК финансовые гарантии на сумму до €90 млн с целью поддержки инвестиций Украине по программе IFC Better Futures.
1 февраля Шарль Мишель заявил, что все 27 лидеров стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета объединения.
В тот же день бойцы ВСУ пожаловались газете Le Figaro на нехватку оружия и боеприпасов и нерабочую западную технику. Также они обратили внимание на то, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.
До этого, 31 января, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.
В этот же день агентство Bloomberg также сообщало, что ЕС сможет передать Украине к марту лишь около 600 тыс. снарядов из обещанного ранее 1 млн.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.