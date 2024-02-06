Беларусь и Россия объединят списки экстремистов и экстремистских ресурсов

Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.



Как сообщает агентство БелТА, Крутой отметил, что эта идея уже не один раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел Беларуси и России. «У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — подчеркнул он.



«Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», — добавил он.