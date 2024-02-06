Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между государствами, а также укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, премьер-министры подтвердили готовность к совместной работе по всем актуальным вопросам.