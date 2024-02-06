Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства поздравил казахстанского коллегу с назначением на новый пост, сообщается на сайте кабмина РФ.
«Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана», — говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между государствами, а также укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, премьер-министры подтвердили готовность к совместной работе по всем актуальным вопросам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. На следующий день Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова — экс-руководителя своей администрации.