МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.