МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Как отмечено на сайте МИД РФ, дипломаты вызваны «в связи с отсутствием должной реакции властей прибалтийских стран на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ в марте на избирательных участках в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине».
Дипломат добавила, что ведомство потребовало от властей трех стран сделать всë необходимое для обеспечения безопасности избирателей, а также сотрудников посольств России в период голосования. Кроме того, «создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест» среди проживающих в данных странах россиян, поскольку это нарушает их конституционные права, предупредила представитель МИД РФ.
«Продолжим добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию», — резюмировано в заявлении.
Ранее, 24 января, посол Москвы в Багдаде Эльбрус Кутрашев рассказал «Известиям» о том, как, находясь в Ираке, россияне смогут проголосовать на выборах президента России. Он отметил, что в стране будет открыто всего три избирательных участка, и для российских граждан в Ираке будут обеспечены все возможные условия, чтобы они могли проголосовать.
В этот же день глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком направил приглашения для наблюдения на выборах президента России в 95 стран, в статусе международных наблюдателей на выборах выступят до тысячи человек. Памфилова отметила, что ЦИК наблюдает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента РФ.
30 января в МИД уточнили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировано и политизировано, поэтому его наблюдатели на предстоящих выборах президента РФ присутствовать не будут. В ведомстве добавили, что отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.