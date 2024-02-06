К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились около 3,5 тыс. человек

«30 января в Москве стартовал набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. На сегодняшний день к корпусу присоединились 3,5 тыс. человек. По словам руководителя корпуса и Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, самыми первыми записываются те, кто составляет костяк штаба из года в год, — это порядка 65% наблюдателей. При этом все наблюдатели, независимо от опыта, обязаны пройти обучение», — значится в публикации.