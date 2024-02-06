К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились около 3,5 тыс. человек

«30 января в Москве стартовал набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. На сегодняшний день к корпусу присоединились 3,5 тыс. человек. По словам руководителя корпуса и Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, самыми первыми записываются те, кто составляет костяк штаба из года в год, — это порядка 65% наблюдателей. При этом все наблюдатели, независимо от опыта, обязаны пройти обучение», — значится в публикации.
Отмечается, что требование по прохождению очного и дистанционного обучения, а также по последующей аттестации закреплено в кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. Также наблюдатель в дни голосования обязан использовать приложение «Мобильный наблюдатель» для оперативной коммуникации со штабом и носить жилетку наблюдателя ОП Москвы. Наблюдателем может стать гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, обладающий активным избирательным правом.
«Обучение традиционно состоит из двух частей: первая часть в формате онлайн — основу нужно будет изучить самостоятельно и подтвердить знания, пройдя тест. Вторая часть — очные занятия, на них опытные преподаватели разберут практические ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках», — пояснил Ковалев, слова которого приводятся на сайте.
Голосование на выборах президента России будет проходить
Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале «Госуслуги», в центрах «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.