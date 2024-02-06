Минобороны: женщины в Беларуси просят дать им право служить «срочку»

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусские женщины просят дать им право призываться на срочную службу, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Леонид Касинский.
Он сказал, что многие девушки сегодня находят себя в профессии военного, потому что понимают ее государственную важность.
«Я вам скажу больше: к нам даже поступают сегодня обращения, и они поступают даже от наших законодателей, по рассмотрению вопроса о том (…) девчонки просят дать им тоже право призыва на срочную службу», — отметил Касинский.
По его словам, в Беларуси пока не дошли до такой практики — призывать женщин на срочную службу. Генерал-майор также выразил надежду, что в ближайшем будущем данная норма не претерпит изменений.
«У нас хватает в стране нормальных, сильных мужиков, которые способны защитить родину, поэтому девчонок призывать на срочную службу рано пока», — констатировал он.
Помощник министра напомнил, что женщины в Беларуси могут поступать на контрактную службу, а «срочка», на его взгляд, «это лишнее, и ситуация того не требует».
По состоянию на март 2018 года, в белорусской армии службу проходили более четырех тысяч женщин. Из них офицерские погоны имели больше 600 человек, более тысячи служили в качестве прапорщиков, свыше 2 тысяч несли службу по контракту на солдатских и сержантских должностях.