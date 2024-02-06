Депутаты предложили ограничить парковку во дворах Самары

Депутаты на заседании профильного комитета Самаркой городской думы предложили ставить больше знаков, запрещающих парковку, в том числе во дворах. Также депутаты отметили, что эвакуацию транспорта властям пора взять в собственные руки, тем более что порой на городских улицах встречаются крупные автомобили, которые не под силу увезти обычному эвакуатору.
— Нужно предусмотреть в бюджете покупку мощных эвакуаторов, которые позволят нам вывозить даже самые большие машины с улиц, — передает слова председателя городской думы Алексей Дегтева корреспондент «КП-Самара».
Только в ночь на 6 февраля для очистки проезжей части на штрафстоянки с улиц эвакуировано 15 автомобилей, припаркованных с нарушениями. На штрафстоянку уехали машины с улиц Гая, Ерошевского, Подшипниковой и Ленинской. Много хлопот городским службам доставила брошенная «Газель», груженная металлом.
Брошенные во дворах авто, особенно «подснежники», — одна из главных проблем во время очистки города. Но если ГИБДД и городские власти имеют возможность потребовать от владельцев автомобилей с явными признаками заброшенности оперативно убрать их с улицы, то с теми, кто паркует машины во дворах на более короткое время, все сложнее.
— Можно устанавливать знаки, ограничивающие парковку в определенное время: ночное или даже дневное, один раз в неделю. Это позволит организовать в обозначенное время тщательную уборку снега во дворе, — сказал Дегтев.