Депутаты предложили ограничить парковку во дворах Самары

Брошенные во дворах авто, особенно «подснежники», — одна из главных проблем во время очистки города. Но если ГИБДД и городские власти имеют возможность потребовать от владельцев автомобилей с явными признаками заброшенности оперативно убрать их с улицы, то с теми, кто паркует машины во дворах на более короткое время, все сложнее.