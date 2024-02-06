Алейник поблагодарил Узбекистан за поддержку Минска на пути вступления в ШОС

6 февраля в Ташкенте прошли переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
«Алейник поблагодарил за последовательную поддержку узбекской стороны на пути получения Беларусью статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Там сообщили, что в рамках встречи в Ташкенте министры обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.
Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Речь на переговорах шла об увеличении объемов взаимной торговли, укреплении продбезопасности и о промышленной кооперации.
Кроме этого, Алейник и Саидов обсудили предстоящий II Форум регионов Беларуси и Узбекистана, который откроется в Ташкенте завтра, 7 февраля. Министры пришли к мнению, что это мероприятие внесет важный вклад в укрепление экономических связей и налаживание прямого взаимодействия между странами.
Планируется, что в форуме будут участвовать более 150 представителей из регионов Беларуси и бизнес-сообщества.
Главы внешнеполитических ведомств во время встречи также обменялись мнениями о ситуации в мире.
В этой части беседы речь шла о поддержке и взаимодействии в таких международных структурах, как ООН, СНГ и ШОС.
В рамках пребывания в Узбекистане Алейник почтил память и возложил цветы к бюсту белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа, проживавшего в Ташкенте в период с 1941 по 1943 год, отметили в МИД Беларуси.