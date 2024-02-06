Алейник поблагодарил Узбекистан за поддержку Минска на пути вступления в ШОС

Кроме этого, Алейник и Саидов обсудили предстоящий II Форум регионов Беларуси и Узбекистана, который откроется в Ташкенте завтра, 7 февраля. Министры пришли к мнению, что это мероприятие внесет важный вклад в укрепление экономических связей и налаживание прямого взаимодействия между странами.