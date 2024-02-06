Пять главных вопросов о выборах в Санкт-Петербурге в 2024 году

В некоторых МО кипят страсти и после подведения итогов избирательной кампании. Например, в декабре прошлого года депутаты ЗакСа запустили процесс роспуска советов в двух округах: Лиговка-Ямская и Смольнинское. Сразу после выборов депутаты там не нашли общего языка, отказывались собираться на заседания, принимать бюджет. За скандалами всегда следить интересно, но отсутствие бюджета означает, что муниципалитет получит лишь мизерную сумму, которую хватит только на зарплату чиновникам и содержание помещения администрации. То есть в этих МО годами не делается ничего полезного для жителей. С другой стороны, все жизненно важные процессы — вроде отопления, транспорта, дорог и тому подобного — контролирует городская администрация. Муниципалитеты отвечают разве что за дворы, мелкое благоустройство, органы опеки и экологическое просвещение. Поэтому избиратели не всегда понимают, зачем разбираться в десятках активистов, которые претендуют на муниципальные мандаты.