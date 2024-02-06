Пять главных вопросов о выборах в Санкт-Петербурге в 2024 году

В марте вся страна будет выбирать президента — сейчас вовсю идет подготовка к этому событию. Однако избирательные комиссии не уйдут отдыхать после подсчета голосов. Сразу же начнется подготовка еще к двум важным для города выборам: губернаторским и муниципальным. Они пройдут в один день в сентябре. Кроме градоначальника петербуржцам нужно будет выбрать 1540 депутатов советов в 110 муниципальных округах. Единственный МО, который выбивается из этого графика, — Автово. Там местные выборы пройдут только в 2026 году.
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Санкт-Петербурге — правила
Для голосования отведено три дня, с 15 по 17 марта.
Проголосовать можно традиционным способом, придя на избирательный участок. Его адрес и номер (иногда в одном помещении работает несколько участков) уточняется на сайте Центральной избирательной комиссии или с помощью чат-бота, который создал избирком Петербурга. Найти его можно в Tелеграме по названию «Цифровые сервисы СПбИК». В обоих случаях достаточно ввести свой адрес.
Разрешено голосовать и на дому. С 7 по 17 марта можно обратиться лично или по телефону в свою участковую комиссию и попросить прийти с переносной урной.
Еще одна полезная возможность — «мобильный избиратель». Официально это называется голосование по месту пребывания. Человек может отдать голос не по прописке, а там, где ему удобно, например на участке возле работы. Или кто-то прописан в Пушкине, а живет в Курортном районе. Чтобы не ехать через весь город, можно заранее подать объявление и проголосовать рядом с домом. Проще всего стать мобильным через портал «Госуслуги», также можно подать заявление в МФЦ, территориальную или участковую избирательные комиссии. Заявления принимаются до 11 марта.
Можно ли голосовать через Интернет?
В этот раз — нет. В Петербурге не будет применяться ДЭГ — дистанционное электронное голосование. В прошлом году в городе протестировали эту систему и поняли, что базы данных «Госуслуг» и избиркомов не совпадают, их надо синхронизировать. Поэтому ставить галочку придется по старинке — ручкой в бумажном бюллетене.
Но без современных технологий не обойдется. Городской избирком планирует задействовать более 450 КОИБов — умных урн, которые сами считывает результат голосования с бумаги и подсчитывают результаты.
Когда станут известны имена кандидатов в губернаторы?
Кто будет претендовать на пост градоначальника, станет известно в апреле — мае. Для этого должны пройти внутренние партийные процедуры и согласования. Об этом в эфире программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) сообщили представители нескольких партий.
Например, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов уже обмолвился, что представлять партию в сентябре может Надежда Тихонова, бывшая в прошлом созыве депутатом городского парламента. Сама она уверяет, что окончательное решение партия примет в апреле.
Держат интригу и в КПРФ. Там обещают, что кандидатом в губернаторы станет молодой политик. Напомним, в 2019 году от коммунистов выдвигался режиссер Владимир Бортко, но он снял свою кандидатуру незадолго до дня голосования.
— Выборы губернатора обсуждаем давно. У нас несколько кандидатур пока не определились, финальное слово будет за Центральным комитетом. Мы ищем кандидата среди молодежи, — признался представитель КПРФ Роман Кононенко.
Отложить вопросы насчет губернаторской кампании до весны просят и представители других партий.
— Многое зависит от того, какие решения будут приняты после марта, — рассуждает политолог Ярослав Игнатовский. — В большинстве регионов сохранится референдумный тип выборов. Что касается Петербурга, то есть желание действующего губернатора переизбраться. Ему могла бы составить конкуренцию Тихонова, но ей нужна поддержка. А «Справедливая Россия» не может похвастаться тем, что готова участвовать в конкурентном сценарии против нынешнего главы региона.
Зачем мы выбираем муниципальных депутатов?
Муниципальные выборы в Петербурге — обычно самые пестрые и скандальные. В 2019 году «Единая Россия» получила 61,5 мандата. Поэтому несколько муниципалитетов неподконтрольны партии власти: в шести МО Петербурга большинство депутатов самовыдвиженцы, «Справедливая Россия» контролирует три муниципалитета, «Яблоко» — два, КПРФ и «Партия роста» — по одному.
В некоторых МО кипят страсти и после подведения итогов избирательной кампании. Например, в декабре прошлого года депутаты ЗакСа запустили процесс роспуска советов в двух округах: Лиговка-Ямская и Смольнинское. Сразу после выборов депутаты там не нашли общего языка, отказывались собираться на заседания, принимать бюджет. За скандалами всегда следить интересно, но отсутствие бюджета означает, что муниципалитет получит лишь мизерную сумму, которую хватит только на зарплату чиновникам и содержание помещения администрации. То есть в этих МО годами не делается ничего полезного для жителей. С другой стороны, все жизненно важные процессы — вроде отопления, транспорта, дорог и тому подобного — контролирует городская администрация. Муниципалитеты отвечают разве что за дворы, мелкое благоустройство, органы опеки и экологическое просвещение. Поэтому избиратели не всегда понимают, зачем разбираться в десятках активистов, которые претендуют на муниципальные мандаты.
— С каждой пятилеткой интерес горожан к муниципальным выборам все меньше и меньше: люди не понимают, зачем они нужны, — отмечает политолог Ярослав Игнатовский. — В лучшем случае муниципалитет выглядят как придаток к районной администрации, а в худшем — просто скрыт от людей. Поставят скамейку — вот и вся работа. Давно обсуждается идея укрупнения муниципалитетов, и, думаю, рано или поздно к этому придет.
А как в Ленобласти?
В Ленинградской области осенью 2024 года тоже пройдут муниципальные выборы. Жители должны распределить 2062 мандата в советах депутатов 178 городов и поселков.