Глава МИД Молдовы получил в Бухаресте заверения в поддержке и рассказал о планах

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Румыния готова поддерживать постоянную консолидацию связей Кишинева и Брюсселя, которые становятся «все теснее», а также развивать совместные с Молдовой проекты, особенно в области энергетики и инфраструктуры, об этом шла речь на совместном брифинге глав МИД Молдовы и Румынии Михаила Попшоя и Луминицы Одобеску.
Попшой находится в Бухаресте с официальным визитом, это первая страна, которую он посещает в качестве министра иностранных дел Молдовы.
«Мы ценим отличное сотрудничество и взаимную поддержку, которую получаем в рамках региональных и международных организаций. Мы поддерживаем тесную и интенсивную связь с Румынией в сложном геополитическом контексте. (…) Румыния остается на первом месте в качестве коммерческого партнера Республики Молдова и находится на вершине рейтинга основных инвесторов страны», — отметил молдавский министр.
Он также сообщил о намерении Кишинева активизировать двустороннее экономическое сотрудничество с Бухарестом и о планах организовать очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Луминица Одобеску, со своей стороны, подчеркнула, что Молдова пользуется сильной, устойчивой и многоплановой поддержкой Румынии.
«У нас есть особенно насыщенная и обширная повестка дня на следующий период.(…)Соединение Республики Молдова с Европейским союзом через Румынию, особенно в области электроэнергетики и транспорта, представляет собой важный шаг в европейской интеграции Молдовы.(…) Связи Кишинева с Брюсселем становятся все теснее, и Румыния готова поддержать их постоянное укрепление», — подчеркнула Одобеску.
На брифинге речь также шла об ускорении внедрения проектов по взаимоподключению электросетей Исакча-Кишинев, Вулканешты-Кишинев и Сучава-Бельцы, строительстве мостов через Прут, а также о Платформе поддержки Республики Молдова.
«Мы также обсудили организацию будущей трехсторонней встречи Румыния — Республика Молдова — Украина, столь необходимой в нынешнем контексте безопасности», — отметила глава МИД Румынии.
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаил Попшой 29 января 2024 года принес присягу и официально вступил в должность.
Попшой сменил на посту Николае Попеску, который на прошлой неделе объявил о своей отставке. До нового назначения Михаил Попшой занимал пост вице-спикера парламента, входил во фракцию правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).