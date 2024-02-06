Глава МИД Молдовы получил в Бухаресте заверения в поддержке и рассказал о планах

«У нас есть особенно насыщенная и обширная повестка дня на следующий период.(…)Соединение Республики Молдова с Европейским союзом через Румынию, особенно в области электроэнергетики и транспорта, представляет собой важный шаг в европейской интеграции Молдовы.(…) Связи Кишинева с Брюсселем становятся все теснее, и Румыния готова поддержать их постоянное укрепление», — подчеркнула Одобеску.