Педклассы, инклюзия, консорциум. Беларусь и Узбекистан намерены повышать качество образования

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время официального визита делегации Министерства образования Беларуси в Узбекистан прошла встреча министра образования Беларуси Андрея Иванца с министром высшего образования науки и инноваций Узбекистана Конгратбаем Шариповым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе образовательного ведомства.



На повестке дня значился вопрос о создании Белорусско-Узбекского научно-технологического консорциума под эгидой двух министерств, а также задача проектирования и реализации совместных образовательных программ с учетом потребности экономик двух стран. «Основное внимание было уделено качественному образованию. Предлагались новые формы реализации двусторонних договоров. Также с учетом необходимости в изучении русского языка обсуждались различные формы обучения узбекских граждан, в том числе и дистанционно», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, Андрей Иванец встретился с министром дошкольного и школьного образования Узбекистана Хилолой Умаровой. Здесь осуждалось создание филиала ВГУ имени П. М. Машерова. Известно, что вопрос находится в высокой степени готовности. В центре внимания также было создания педагогических классов, обмен опытом по инклюзивному образованию и работе в домах семейного типа. Не осталось в стороне патриотическое воспитание, говорили об участии в гражданско-патриотических акциях, в том числе в значимом проекте «Поезд памяти», об участии узбекских студентов в работе студотрядов в Беларуси.