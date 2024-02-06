Суд лишил Трампа иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми правами защиты любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — приводит издание решение суда.