Опубликован полный состав нового правительства Казахстана

Министром обороны переназначен Руслан Жаксылыков, министром внутренних дел — Ержан Саденов, министром юстиции — Азамат Ескараев, министром энергетики — Алмасадам Саткалиев, министром сельского хозяйства — Айдарбек Сапаров, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, министром просвещения — Гани Бейсембаев, министром экологии и природных ресурсов — Ерлан Нысанбаев, министром науки и высшего образования — Нурбек Саясат, министром водных ресурсов и ирригации — Нуржан Нуржигитов, министром культуры иl информации — Аида Балаева, министром туризма и спорта — Ермек Маржикпаев, министром транспорта — Марат Карабаев, министром труда и социальной защиты населения — Светлана Жакупова.