Минобороны Беларуси объяснило новые условия применения оружия военными

В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали изменения в общевоинских уставов Вооруженных сил.
В частности, начальник управления информации Минобороны Алексей Тицкий сообщил о том, что положения общевоинских уставов приняты с «учетом требований времени, новых условий обстановки, оказывающих влияние на воинскую службу». При этом он обратил внимание, что в Беларуси с 2001-го необходимые изменения в общевоинские уставы были внесены уже 11 раз.
— Внесенные изменения не претерпели существенных изменений, — подчеркнул он.
Отдельно полковник Тицкий сказал об изменении статьи, касающейся применения оружия военнослужащими. Он заметил, что требования не стали более жесткими по отношению к нарушителям закона. И указал, что и как раньше, белорусский военнослужащий может применить оружие «только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить, с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований».
Сохранена при этом норма, согласно которой военные могут применять физическую силу или оружие без предупреждения, если «промедление создает непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия».
А при наступлении последствий из-за применения оружия или физической силы должны быть незамедлительно уведомлены надзорные органы для дачи правовой оценки.
Кроме того, в белорусской армии скорректировано несения службы суточным нарядом. Теперь дежурную службу наделили полномочиями на осуществление личного досмотра прибывающих или убывающих лиц, осмотра вещей и транспорта.
— Дежурная служба наделяется соответствующими полномочиями с целью исключения вноса на территорию воинских частей запрещенных предметов, материальных средств и недопущения хищения материальных, — добавил представитель Минобороны.