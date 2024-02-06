Минобороны Беларуси объяснило новые условия применения оружия военными

Отдельно полковник Тицкий сказал об изменении статьи, касающейся применения оружия военнослужащими. Он заметил, что требования не стали более жесткими по отношению к нарушителям закона. И указал, что и как раньше, белорусский военнослужащий может применить оружие «только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить, с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований».