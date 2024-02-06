Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров

Обращаясь к вновь назначенному заместителю премьер-министра — министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.
«Миннацэкономики — это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное — я хотел бы нацелить Министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов», — сказал Олжас Бектенов.
Представляя коллективу министерства финансов Мади Такиева, премьер-министр подчеркнул, что оно является одним из важнейших органов государственного управления.
«Поэтому и Глава государства, и я, как премьер-министр, рассчитываем на четкую, инициативную работу Министерства финансов по всем направлениям», — отметил Олжас Бектенов.
Представив Чингиса Аринова коллективу министерства по чрезвычайным ситуациям, мремьер-министр обозначил ключевые направления работы ведомства.
«Недавно в Алматы Главой государства была высказана достаточно серьезная критика в адрес Министерства после прошедшего землетрясения. Перед МЧС стоят очень серьезные задачи по модернизации систем реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Я думаю, Чингис Сайранович с честью выполнит поставленные президентом задачи», — сказал глава правительства.
В рамках представления Акмарал Альназаровой коллективу Министерства здравоохранения Олжас Бектенов отметил ее опыт и высокие профессиональные компетенции.
Перед министерством стоят задачи по модернизации и дальнейшему повышению эффективности системы здравоохранения.
«Это важнейшее направление государственной политики. Все мы вместе должны приложить усилия для того, чтобы поднять систему здравоохранения на новый уровень. Будем всемерно этому помогать», — заключил Олжас Бектенов.
Премьер-министр тепло поблагодарил за проделанную работу всех экс-министров, не вошедших в новый состав правительства.
Ранее Бектенов провел первый телефонный разговор с зарубежным коллегой после назначения. Он поговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.