Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров

«Миннацэкономики — это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное — я хотел бы нацелить Министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов», — сказал Олжас Бектенов.