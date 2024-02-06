Reuters: ЕС против использования замороженных активов РФ как залога восстановления Украины

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.