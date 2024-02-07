Чем известен журналист Такер Карлсон

Такер Карлсон родился в Сан-Франциско (США) 16 мая 1969 года. Его отец был директором радиокомпании «Голос Америки» (СМИ, признанное иностранным агентом), президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских островах. В 1992 году окончил Тринити-колледж, где учился на историка. Затем пытался устроиться на работу в ЦРУ, но получил отказ и занялся журналистикой.
Начал карьеру как специалист по проверке фактов в журнале Policy Review. После работал в газете Arkanzass Democrat-Gazette. В 1995 году устроился в журнал The Weekly Standard. В 1999 году взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего. Журналист процитировал политика, высмеивающего Карлу Фэй Такер, которая была казнена в Техасе в 1998 году. Интервью сделало антирекламу президентской кампании Джорджа Буша-младшего, а сам кандидат заявил, что Карлсон неправильно понял его отношение к смертной казни.
Затем был обозревателем в журналах New York и Reader`s Digest. Писал для таких изданий, как Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast и The Wall Street Journal.
В 2000 году работал одним из ведущих шоу The Spin Room на канале CNN, в 2001-м стал соведущим шоу Crossfire. В январе 2005 года CNN заявила, что не будет продлевать контракт с журналистом и вскоре закроет Crossfire. В ответ Такер Карлсон сообщил, что покинул шоу еще в апреле 2004 года. С июня 2004 по июнь 2005 года вел передачу на телеканале PBS.
13 июня 2005 года состоялась премьера собственного вечернего шоу журналиста. Оно выходило на канале MSNBC, но было закрыто в 2008 году из-за низких рейтингов. В мае 2009 года стал корреспондентом Fox News. 11 января 2010 года вместе с Нилом Пателем, бывшим помощником вице-президента США Дика Чейни, запустил сайт политических новостей The Daily Caller. Журналист занимал пост главного редактора и сам писал статьи. К 2010 году сайт вошел в ротацию пресс-пула Белого дома. В апреле 2013 года стал соведущим Fox & Friends Weekend.
14 ноября 2016 года начал вести собственное шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News. Премьерный эпизод передачи собрал 3,7 млн зрителей. В октябре 2018 года Tucker Carlson Tonight стало вторым по рейтингу кабельным новостным шоу в прайм-тайм. В конце того же года передачу начали блокировать рекламодатели после заявлений журналиста о том, что иммиграция делает Америку «более бедной, грязной и более разделенной».
В декабре 2019 года модель Playboy Карен Макдуал подала на Fox News в суд за то, что Такер Карлсон в своем шоу обвинил ее в вымогательствах у Дональда Трампа. Однако ее иск был отклонен. В июне 2020 года журналист продал свою часть акций The Daily Caller. К октябрю 2020 года у шоу было в среднем 5,3 млн зрителей.
С ноября 2020 по январь 2021 года вместе с другими ведущими Fox News журналист обвинял компанию Dominion Voting Systems в «подкрутке» машин для голосования так, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года. В марте 2021 года компания подала на Fox News в суд, требуя $1,6 млрд компенсации за клевету. В итоге телеканал согласился во внесудебном порядке выплатить производителю машин для голосования $787,5 млн. Этот случай стал крупнейшим в истории США взысканием со СМИ за клевету. 24 апреля 2023 года Такер Карлсон и исполнительный продюсер его шоу были уволены с Fox News.
В мае 2023 года Карлсон объявил, что начнет вести свое шоу в соцсети X (ранее Twitter). Первый эпизод вышел 6 июня 2023 года. В нем журналист заявил, что США нашли внеземной звездолет и его пилота, и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании христиан. Такер Карлсон также заявил, что правда о терактах 11 сентября до сих пор засекречена и обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС.
Карлсон придерживается консервативных взглядов. Он выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов. За свои высказывания он также обвинялся в расизме, сексизме и ненависти к ЛГБТ (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ). В экономике выступает за политику протекционизма. Призывал США сотрудничать с Россией для победы над ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ) и выступал против свержения президента Сирии Башара Асада. Заявлял, что Россия не является серьезной угрозой для США. Журналист также выступал против обвинения РФ во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, осуждал военную помощь Украине со стороны США.
Автор книг «Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ» (2003), «Корабль дураков: как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции» (2018) и «Длинный слайд: тридцать лет в американской журналистике» (2021).
Женат, четверо детей.