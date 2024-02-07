Чем известен журналист Такер Карлсон

Карлсон придерживается консервативных взглядов. Он выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов. За свои высказывания он также обвинялся в расизме, сексизме и ненависти к ЛГБТ (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ). В экономике выступает за политику протекционизма. Призывал США сотрудничать с Россией для победы над ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ) и выступал против свержения президента Сирии Башара Асада. Заявлял, что Россия не является серьезной угрозой для США. Журналист также выступал против обвинения РФ во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, осуждал военную помощь Украине со стороны США.