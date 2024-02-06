Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов

Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции «мухи-горбатки» появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.