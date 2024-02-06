Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — подчеркнула она.
Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции «мухи-горбатки» появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.
В понедельник это ведомство сообщило, что «муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их».
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.