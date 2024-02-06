В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью

Кроме того, как пишет РИА Новости, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП «Кена» и «Кибартай», а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Беларусью.
Литва с 18 августа 2023 года закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью — Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы).
Сейчас на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта продолжают функционировать 4 погранперехода:
Лаворишкес (Котловка) Мядининкай (Каменный Лог) Шальчининкай (Бенякони) Райгардас (Привалка).
Напомним, на границе с Польшей для легковых авто открыт один пункт пропуска: Тересполь (Брест), для грузовых — Кукурыки (Козловичи).
На границе с Латвией функционируют два пункта пропуска, через которые могут следовать легковые или грузовые авто и велосипеды:
Патерниеки (Григоровщина), Силене (Урбаны).