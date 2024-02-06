Зеленский поручил выделить беспилотники в отдельный род войск

Президент Владимир Путин в конце 2022-го потребовал, исходя из опыта боевых действий, создать в России арсенал дронов «в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах». По его словам, военная операция показала «практически повсеместное» использование БПЛА. В апреле прошлого года он говорил, что в эту область направят минимум 500 млрд руб., а возможно, и 1 трлн руб. Рост роли беспилотников в ходе боевых действий в современных реалиях не раз отмечали эксперты западных СМИ. Так, Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих чиновников писал, что это стало одним из «уроков» конфликта на Украине. Агентство указывало, что опыт применения дронов на поле боя изучают Китай и Индия, а в Британии задумались о дополнительной защите техники от БПЛА.