Зеленский поручил выделить беспилотники в отдельный род войск

«Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в документе.
1 февраля главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для CNN написал о важности развития беспилотников в современных условиях. Их применение позволит избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «нет преимущества», отмечал Залужный.
Сам Зеленский не раз высказывался о необходимости активизировать работу в области беспилотников. В марте 2023-го он анонсировал, что Украина потратит по меньшей мере 20 млрд грн (более $541 млн) на закупку беспилотников, а также примет меры для расширения производства дронов внутри страны и их поставок в армию. В сентябре прошлого года Зеленский заявил о создании Украиной первого в мире флота морских беспилотников.
Президент Владимир Путин в конце 2022-го потребовал, исходя из опыта боевых действий, создать в России арсенал дронов «в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах». По его словам, военная операция показала «практически повсеместное» использование БПЛА. В апреле прошлого года он говорил, что в эту область направят минимум 500 млрд руб., а возможно, и 1 трлн руб. Рост роли беспилотников в ходе боевых действий в современных реалиях не раз отмечали эксперты западных СМИ. Так, Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих чиновников писал, что это стало одним из «уроков» конфликта на Украине. Агентство указывало, что опыт применения дронов на поле боя изучают Китай и Индия, а в Британии задумались о дополнительной защите техники от БПЛА.