YouTube заблокировал около 40 региональных каналов, включая «Вести Красноярск»

Видеохостинг YouTube за сутки заблокировал несколько десятков каналов региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК), включая канал «Вести Красноярск».
По данным RT, под блокировкой оказались около 40 каналов. Среди них ГТРК Петербурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы и других городов. В ГТРК «Ивтелерадио», чей канал также попал под блокировку, заявили, что эти меры видеохостинг начал применять утром 6 февраля. Решение YouTube было односторонним, без объяснения причин.
«В видеохостинге не объяснили причину, но сотрудники ГТРК считают, что дело в политической позиции видеохостинга, противоречащей информационной политике российских изданий», — добавили в RT.
Отметим, что в апреле 2022 года YouTube уже блокировал каналы региональных филиалов ВГТРК в Краснодаре, Кемерово, Новосибирске и Уфе. В марте того же года видеохостинг ограничил доступ к площадкам РБК, ТАСС, каналам МИА «Россия сегодня» и ВГТРК.