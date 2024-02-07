YouTube заблокировал около 40 региональных каналов, включая «Вести Красноярск»

По данным RT, под блокировкой оказались около 40 каналов. Среди них ГТРК Петербурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы и других городов. В ГТРК «Ивтелерадио», чей канал также попал под блокировку, заявили, что эти меры видеохостинг начал применять утром 6 февраля. Решение YouTube было односторонним, без объяснения причин.