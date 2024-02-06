Защита Трампа обжалует решение суда об отказе ему в иммунитете

«Бывший президент уважительно не согласен с решением округа Колумбия и подаст апелляцию, чтобы защитить президентство и Конституцию», — подчеркнул представитель предвыборного штаба Стивен Чунг.
Для подачи апелляции в Верховный суд у Трампа есть время до 12 февраля. Экс-президент назвал текущее решение суда «разрушающим нацию».
В этот же день апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия вынес решение, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования о вменяемых ему попытках отмены результатов выборов 2020 года. Его единогласно приняла коллегия из трех судей.
Ранее, 9 января, адвокат Трампа Джон Лауро заявил, что нынешний лидер США Джо Байден также может пойти под суд, если не подтвердится юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Трампа. Он также отметил, что действия, совершенные президентом страны в момент выполнения своих должностных обязанностей, должны быть под иммунитетом.
При этом сам Байден 24 декабря высказался против иммунитетов для президентов США, заявив, что не видит причин, по которым глава государства может быть лишен уголовного преследования.
До этого, 22 декабря, Трамп назвал своей победой решение Верховного суда США, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования. Спецпрокурор Джек Смит хотел добиться того, чтобы высшая судебная инстанция США, несмотря на стандартную практику, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд.
20 декабря также сообщалось, что Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.
До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.
14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.