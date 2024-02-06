Защита Трампа обжалует решение суда об отказе ему в иммунитете

До этого, 22 декабря, Трамп назвал своей победой решение Верховного суда США, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования. Спецпрокурор Джек Смит хотел добиться того, чтобы высшая судебная инстанция США, несмотря на стандартную практику, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд.