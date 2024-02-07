Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи косаткам

Она подчеркнула, что для освобождения животных из ледяного плена, по словам специалистов, нет нужды в мощных ледоколах. Пробиться к месту нахождения косаток сможет даже судно минимального ледового класса. Необходимо создать полынью и обеспечить тем самым доступ к воздуху, и тогда спасательная операция окажется успешной. По словам Захаровой, у Японии точно есть или было в прошлом необходимое судно.
«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, “Гринписа” и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» — написала она.
Ранее в этот день газета Yomiuri сообщила, что более 15 косаток попали в ледовую западню у японского острова Хоккайдо. Отмечалось, что морская зона, где были замечены застрявшие косатки, настолько плотно покрыта льдом, что людям будет трудно приблизиться и спасти их.
Эколог Дмитрий Лисицын в разговоре с «Известиями» предупредил, что в таких условиях они смогут продержаться максимум 1−2 дня. Он отметил, что это буквально российские косатки, которые большую часть времени в году обитают в Охотском море. При этом популяция малочисленная, и потеря такой большой группы может очень серьезно отразиться на численности всей популяции.