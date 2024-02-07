Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи косаткам

Она подчеркнула, что для освобождения животных из ледяного плена, по словам специалистов, нет нужды в мощных ледоколах. Пробиться к месту нахождения косаток сможет даже судно минимального ледового класса. Необходимо создать полынью и обеспечить тем самым доступ к воздуху, и тогда спасательная операция окажется успешной. По словам Захаровой, у Японии точно есть или было в прошлом необходимое судно.