«Хамас» дал позитивный ответ по условиям перемирия с Израилем

«Мы ценим роль наших братьев в Египте, Катаре и всех странах, которые стремятся остановить жестокую агрессию против нашего народа. Отдавая должное нашему народу за его легендарную стойкость и доблестное сопротивление, особенно в секторе Газа, мы подтверждаем, что мы движение “Хамас” вместе со всеми национальными силами продолжит защищать наш народ на пути к прекращению оккупации и достижению его законных национальных прав на своей земле и в святых местах», — говорится в сообщении палестинского движения.