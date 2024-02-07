«Хамас» дал позитивный ответ по условиям перемирия с Израилем

«Мы ценим роль наших братьев в Египте, Катаре и всех странах, которые стремятся остановить жестокую агрессию против нашего народа. Отдавая должное нашему народу за его легендарную стойкость и доблестное сопротивление, особенно в секторе Газа, мы подтверждаем, что мы движение “Хамас” вместе со всеми национальными силами продолжит защищать наш народ на пути к прекращению оккупации и достижению его законных национальных прав на своей земле и в святых местах», — говорится в сообщении палестинского движения.
По данным израильского портала Ynet, требования «Хамаса» включают в себя полное прекращение израильского огня в секторе Газа, а также снятие блокады анклава, обмен пленными и помощь в восстановлении инфраструктуры. По мнению опрошенных порталом израильских чиновников, еврейское государство не пойдет на выполнение таких усовий. «Ввиду невыполнимых условий ответ “Хамаса” похож на отрицательный ответ», — сказал израильский чиновник. Официальный ответ со стороны Израиля будет подготовлен позже.
Война между Израилем и палестинский движением «Хамас» началась 7 октября 2023 года. Во время конфликта сторонам удалось договориться об одном временном перемирии, которое началось 24 ноября и длилось семь дней. За время которого «Хамас» освободил 108 заложников. С 1 декабря Израиль возобновил боевые действия на территории сектора Газа. 26 января движение «Хамас» заявило, что готово к обмену заложников на палестинских заключенных.
28 января стало известно, что переговорщики заканчивают подготовку нового соглашения о временном перемирии. По их словам, соглашение предусматривает два этапа прекращения огня, по 30 дней каждый. За это время «Хамас» освободит плененных детей, женщин, пожилых и раненых заложников. В ответ Израиль отпустит палестинских заключенных. Также сделка устанавливает новые объемы гуманитарной помощи, которые поступят в сектор Газа.
Александра Горошилова