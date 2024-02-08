Новые регионы голосуют дольше

О проведении досрочного голосования на президентских выборах в Запорожской области в конце января рассказала председатель регионального избиркома Галина Катющенко. По ее словам, «в связи с условиями СВО» вся территория области признана труднодоступной. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут приходить к гражданам домой, добавила госпожа Катющенко. Сроки «досрочки» она не уточнила.
Напомним, согласно федеральному закону «О выборах президента», избиркомы субъектов вправе разрешить проведение досрочного голосования «всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах… полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях». Досрочно поставить галочку в бюллетене можно «не ранее чем за 20 дней» до основного дня голосования.
В пресс-службе запорожского облизбиркома «Ъ» сообщили, что комиссия уже приняла постановление о проведении досрочного голосования, но оно не опубликовано из соображений безопасности. Раскрывать сроки, фигурирующие в документе, там на том же основании посчитали преждевременным.
Источник «Ъ», близкий к руководству Запорожской области, говорит, что в постановлении предусмотрен максимально возможный срок, то есть начиная с 25 февраля, однако на деле «досрочка» стартует чуть позже — в начале марта: «Особенно на территориях около линии боевого соприкосновения». По словам собеседника, «для избирателей ничего не изменится», поскольку перед ними останется выбор: прийти на участки, «которые откроются так же, как и по всей России», или поставить галочку дома. «Приводить всех только на участки будет не самым, скажем так, продуманным решением, — поясняет источник. — У нас много командированных, причем не только военных — и строителей, и медиков. Есть задача дать им возможность проголосовать».
На выборах в сентябре 2023 года, когда во всех четырех новых субъектах избирали законодательные собрания, досрочное голосование стартовало 31 августа (в ДНР и Запорожской области) и 2 сентября (в ЛНР и Херсонской области), то есть за девять и семь дней до основного соответственно.
Всего досрочно, по данным Центризбиркома, свой выбор сделали 26% избирателей в ЛНР, 28% — в Запорожской области, 47% — в ДНР и 53% — в Херсонской области.
В пресс-службе избиркома ДНР «Ъ» сообщили, что «рабочей датой» начала досрочного голосования сейчас является 10 марта, но «возможны изменения в соответствии с оперативной обстановкой». «В каждом конкретном случае это будет определять территориальная избирательная комиссия», — добавили в пресс-службе. Источник «Ъ», близкий к руководству ДНР, говорит, что вариантов, в какой день следует начинать досрочное голосование, еще «много», и «окончательного решения нет».
Глава херсонского облизбиркома Марина Захарова в конце января говорила, что «даты досрочного голосования еще определяются». Вчера она не стала отвечать на вопросы «Ъ». В пресс-службе комиссии «Ъ» сообщили, что 7 февраля там пройдет заседание, посвященное «досрочке», о результатах которого госпожа Захарова отчитается на пресс-конференции.
Андрей Прах