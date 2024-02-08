Новые регионы голосуют дольше

Источник «Ъ», близкий к руководству Запорожской области, говорит, что в постановлении предусмотрен максимально возможный срок, то есть начиная с 25 февраля, однако на деле «досрочка» стартует чуть позже — в начале марта: «Особенно на территориях около линии боевого соприкосновения». По словам собеседника, «для избирателей ничего не изменится», поскольку перед ними останется выбор: прийти на участки, «которые откроются так же, как и по всей России», или поставить галочку дома. «Приводить всех только на участки будет не самым, скажем так, продуманным решением, — поясняет источник. — У нас много командированных, причем не только военных — и строителей, и медиков. Есть задача дать им возможность проголосовать».