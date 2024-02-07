Суд отказал в трансляции заседаний по второму делу Фургала

Один из подсудимых по второму уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросил суд вести трансляцию судебного процесса на официальном судебном портале, передает ИА AmurMedia со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+) из зала суда.
В ходе заседания подсудимый Николай Шухов ходатайствовал о проведении интернет-трансляции судебных заседаний на официально портале судов общей юрисдикции в системе ГАС «Правосудие». Суд в удовлетворении ходатайства отказал.
Второе дело Фургала связано с хищением активов МСП-Банка. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, но были задержаны. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.
Год назад Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.