Суд отказал в трансляции заседаний по второму делу Фургала

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, но были задержаны. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.