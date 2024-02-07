Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Михаилом Дегтяревым в Хабаровске

— Регион вовлечен в реализацию национальных проектов. Создается современная туристическая инфраструктура, на которую выделяется более 73 миллионов рублей в текущем году. Популярность отдыха на природе постоянно растет. У нас в регионе уже более 110 современных загородных мест отдыха, а также увеличивается число глэмпингов. Это способствует привлечению туристов и созданию новых рабочих мест, — сказал Дмитрий Чернышенко.