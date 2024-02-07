Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Михаилом Дегтяревым в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провели встречу, на которой обсудили ключевые аспекты развития региона. В центре внимания были вопросы развития туризма, строительства межвузовского кампуса и борьбы с цифровым неравенством на отдаленных территориях.
— Регион вовлечен в реализацию национальных проектов. Создается современная туристическая инфраструктура, на которую выделяется более 73 миллионов рублей в текущем году. Популярность отдыха на природе постоянно растет. У нас в регионе уже более 110 современных загородных мест отдыха, а также увеличивается число глэмпингов. Это способствует привлечению туристов и созданию новых рабочих мест, — сказал Дмитрий Чернышенко.
Михаил Дегтярев сообщил, что согласно данным Росстата, за период с января по ноябрь наш край принял почти 1,2 миллиона гостей, что вдвое превышает показатели 2022 года. Почти 3,2 миллиарда рублей — сумма предоставленных платных услуг гостиниц.
Глава региона подчеркнул важность строительства межвузовского кампуса в краевом центре. Современные удобные кампусы стимулируют развитие современной городской среды. Это способствует формированию инфраструктуры для бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни.
Участок для застройки на улице Тихоокеанская площадью около 190 тысяч квадратных метров уже определен. Провели геологические и экологические исследования, а также получили технические условия для подключения к инженерным сетям.
На встрече также рассматривался вопрос обеспечения качественной интернет-связью в отдаленных поселениях края. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» мобильная связь в 2023 году стала доступна в 13 населенных пунктах, обслуживая 1569 человек.