Палата представителей США отклонила пакет помощи Израилю на $17,6 млрд

Как отмечает Business Insider, принять законопроект не удалось из-за сопротивления демократов. Они выступают за включение помощи Израилю в масштабный закон, в который также должна войти поддержка Украины и финансирование укрепления южной границы США. Кроме того, против инициативы проголосовали 14 республиканцев, которые заявили, что законопроект безответственен с финансовой точки зрения, передает BI.
4 февраля Сенат Конгресса США (контролируется демократами) представил законопроект, который предполагает выделение $20,23 млрд на защиту границы, $60,06 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд на помощь Израилю и $4,83 млрд на помощь партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. 5 февраля лидеры республиканцев в Палате представителей США выступили против обсуждаемого в Сенате законопроекта. 6 февраля президент США Джо Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в том, что он настроил республиканцев против принятия инициативы, подготовленной Сенатом.
Эрдни Кагалтынов