Палата представителей США отклонила пакет помощи Израилю на $17,6 млрд

Как отмечает Business Insider, принять законопроект не удалось из-за сопротивления демократов. Они выступают за включение помощи Израилю в масштабный закон, в который также должна войти поддержка Украины и финансирование укрепления южной границы США. Кроме того, против инициативы проголосовали 14 республиканцев, которые заявили, что законопроект безответственен с финансовой точки зрения, передает BI.