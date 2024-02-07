В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

В августе прошлого года в холдинге рассказали, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.