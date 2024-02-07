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Губернатор обсудил с лидерами религиозных объединений Красноярского края мероприятия Года семьи

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с лидерами традиционных религиозных объединений региона и обсудил их деятельность по укреплению традиционных семейных ценностей.
Источник: Правительство Красноярского края

В разговоре приняли участие первые лица Русской православной церкви, ислама, иудаизма, буддизма и Армянской апостольской православной церкви.

Встреча состоялась 6 февраля в культурно-историческом центре «Успенский» на территории Свято-Успенского монастыря. Участники посетили мастерские декоративного искусства, ткачества и керамики, в которых дети и взрослые занимаются искусством и арт-терапией, и побывали на репетиции Сибирского мужского хора.

Затем собравшиеся обсудили различные практики конфессий региона в области поддержки семей, заслушали проблемы и предложения по сохранению и развитию традиционной российской семьи. Представители всех религиозных объединений края отметили, что уделяют особое внимание укреплению семейных ценностей и поддержке семей.

Так, митрополит Пантелеимон поделился опытом красноярской епархии по воспитанию детей в воскресных школах. Он рассказал, что вместе с молодёжью на занятия часто ходят и их родители, что улучшает связь поколений.

Муфтий Гаяз Фаткуллин высказал мнение, что семейное воспитание должно начинаться c общеобразовательной школы. Кроме того, необходимы просветительские курсы, которые разъясняли бы молодёжи суть семейных отношений.

Главный раввин Красноярска и края Беньямин Вагнер предложил больше рассказывать о положительных примерах: о многодетных семьях и о том, как у них получилось достичь семейного счастья.

Все участники обсуждения согласились с тем, что семейное воспитание должно начинаться с самого детства.

«Семья — это то место, где мы всегда чувствуем себя комфортно, уютно, где мы можем поделиться с родными сокровенными переживаниями, обсудить самые важные планы и задачи, провести самые приятные минуты в жизни в кругу самых близких нам людей. В семье — благополучие государства, и чем крепче семья, тем у государства понятнее будущее. У нас с вами непростая задача: в Год семьи найти новые подходы к продвижению семейных ценностей. Это очень сложная задача, и я вас приглашаю пройти этот путь вместе», — отметил в заключение встречи глава региона.

Михаил Котюков также подчеркнул, что объявление президентом 2024 года в России Года семьи — это способ привлечь внимание к проблеме. А все проекты, связанные с поддержкой семьи и семейных ценностей, будут развиваться и после его окончания.