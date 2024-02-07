Губернатор обсудил с лидерами религиозных объединений Красноярского края мероприятия Года семьи

«Семья — это то место, где мы всегда чувствуем себя комфортно, уютно, где мы можем поделиться с родными сокровенными переживаниями, обсудить самые важные планы и задачи, провести самые приятные минуты в жизни в кругу самых близких нам людей. В семье — благополучие государства, и чем крепче семья, тем у государства понятнее будущее. У нас с вами непростая задача: в Год семьи найти новые подходы к продвижению семейных ценностей. Это очень сложная задача, и я вас приглашаю пройти этот путь вместе», — отметил в заключение встречи глава региона.