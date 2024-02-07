В Омске обсудили информационное сопровождение президентских выборов 2024 года

— Мы все понимаем значимость текущих выборов. Сейчас мы выбираем наше будущее, суверенитет, наши традиционные, культурные и духовные ценности, отстаиваем право России быть независимой, — напомнил Александр Брод. — И, конечно, выборы пройдут в непростых условиях: кто-то говорит о необходимости портить бюллетени, кто-то советует не ходить не участки — эти призывы, разумеется, не имеют ничего общего с нормами права и демократией. Мы видим, что российские избиратели доверяют избирательной системе и предстоящему голосованию. Наша задача как организации, которая готовит наблюдателей, — сделать всё возможное, чтобы выборы прошли чётко и в соответствии с законодательством.