В Омске обсудили информационное сопровождение президентских выборов 2024 года

Во вторник, 6 февраля, члены Общественного штаба Омской области по наблюдению за выборами, региональные эксперты и представители областного избиркома провели круглый стол на тему «Роль институтов гражданского общества в обеспечении законности избирательного процесса». С докладом в качестве приглашённого гостя выступил Александр Семёнович Брод — председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Участники встречи обсудили подготовку наблюдателей и информационное сопровождение президентских выборов, которые состоятся в марте нынешнего года. Глава региональной Общественной палаты Лидия Герасимова отметила, что на данный момент в Омской области обучены почти пять тысяч наблюдателей.
— За последнее время мы видим рост активности и профессионализма общественного штаба Омской области, — сказал Александр Брод. — Но нет предела совершенству. Считаю, что главные выборы страны покажут состояние общественно-политического процесса, станут мостиком в дальнейшее развитие страны.
Во время доклада федеральный эксперт подчеркнул, что даже несмотря на негативное вмешательство в избирательный процесс со стороны недружественных стран, россияне в целом позитивно относятся к предстоящим выборам.
— Мы все понимаем значимость текущих выборов. Сейчас мы выбираем наше будущее, суверенитет, наши традиционные, культурные и духовные ценности, отстаиваем право России быть независимой, — напомнил Александр Брод. — И, конечно, выборы пройдут в непростых условиях: кто-то говорит о необходимости портить бюллетени, кто-то советует не ходить не участки — эти призывы, разумеется, не имеют ничего общего с нормами права и демократией. Мы видим, что российские избиратели доверяют избирательной системе и предстоящему голосованию. Наша задача как организации, которая готовит наблюдателей, — сделать всё возможное, чтобы выборы прошли чётко и в соответствии с законодательством.
В финале круглого стола был подписан договор о сотрудничестве между Общественной палатой Омской области и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».
Напомним, что выборы президента Российской Федерации назначены на